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06:50, 26 мая 2025Россия

В Крыму назвали ошибкой создание Украины

Константинов назвал создание Украины как государства колоссальной ошибкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что создание государства Украина является колоссальной ошибкой. Его слова приводит РИА Новости.

Константинов назвал ошибкой попытки дать Украине государственность.

«Имея границы с Россией и Европой, Украина становится лакомым куском для всех западных элит, чтобы через нее устраивать попытки уничтожения России. Россия им не просто ненавистна», — объяснил он.

Парламентарий добавил, что Россия нужна Европе как образ врага для решения внутренних проблем и мобилизации населения. По его мнению, этот механизм работает веками.

Ранее Константинов предложил признать незаконной передачу Крыма в состав УССР в 1954 году. По его словам, вхождение в состав Украинской республики привело к отрыву полуострова от России и «навязчивым попыткам украинизации его жителей».

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