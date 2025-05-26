Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что создание государства Украина является колоссальной ошибкой. Его слова приводит РИА Новости.
Константинов назвал ошибкой попытки дать Украине государственность.
«Имея границы с Россией и Европой, Украина становится лакомым куском для всех западных элит, чтобы через нее устраивать попытки уничтожения России. Россия им не просто ненавистна», — объяснил он.
Парламентарий добавил, что Россия нужна Европе как образ врага для решения внутренних проблем и мобилизации населения. По его мнению, этот механизм работает веками.
Ранее Константинов предложил признать незаконной передачу Крыма в состав УССР в 1954 году. По его словам, вхождение в состав Украинской республики привело к отрыву полуострова от России и «навязчивым попыткам украинизации его жителей».