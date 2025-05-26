Константинов назвал создание Украины как государства колоссальной ошибкой

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что создание государства Украина является колоссальной ошибкой. Его слова приводит РИА Новости.

Константинов назвал ошибкой попытки дать Украине государственность.

«Имея границы с Россией и Европой, Украина становится лакомым куском для всех западных элит, чтобы через нее устраивать попытки уничтожения России. Россия им не просто ненавистна», — объяснил он.

Парламентарий добавил, что Россия нужна Европе как образ врага для решения внутренних проблем и мобилизации населения. По его мнению, этот механизм работает веками.

Ранее Константинов предложил признать незаконной передачу Крыма в состав УССР в 1954 году. По его словам, вхождение в состав Украинской республики привело к отрыву полуострова от России и «навязчивым попыткам украинизации его жителей».