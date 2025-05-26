В МИД прокомментировали атаку беспилотников на посольство России в Швеции

Москва настаивает на выполнении Швецией обязательств по Венской конвенции. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку беспилотников на посольство России в Швеции, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.
«Настаиваем на неукоснительном выполнении шведскими властями обязательств принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения физической безопасности и неприкосновенности российского загранпредставительства», — говорится в комментарии дипломата.
Захарова назвала произошедшее «беззаконием при очевидном попустительстве». По ее словам, сложившаяся ситуация наводит на мысль о том, что в Швеции крепки позиции лиц, которые хотят напряженности в отношениях с Россией.
Ранее в посольстве России в Швеции рассказали, что в период с мая 2024 года дипломатическое представительство 11 раз подвергалось атакам беспилотников, которые сбрасывали емкости с краской.