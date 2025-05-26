В МИД прокомментировали атаку беспилотников на посольство России в Швеции

МИД: Москва настаивает на выполнении Швецией обязательств по Венской конвенции

Москва настаивает на выполнении Швецией обязательств по Венской конвенции. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку беспилотников на посольство России в Швеции, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Настаиваем на неукоснительном выполнении шведскими властями обязательств принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения физической безопасности и неприкосновенности российского загранпредставительства», — говорится в комментарии дипломата.

Захарова назвала произошедшее «беззаконием при очевидном попустительстве». По ее словам, сложившаяся ситуация наводит на мысль о том, что в Швеции крепки позиции лиц, которые хотят напряженности в отношениях с Россией.

Ранее в посольстве России в Швеции рассказали, что в период с мая 2024 года дипломатическое представительство 11 раз подвергалось атакам беспилотников, которые сбрасывали емкости с краской.