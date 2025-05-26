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20:24, 26 мая 2025Мир

В МИД прокомментировали атаку беспилотников на посольство России в Швеции

МИД: Москва настаивает на выполнении Швецией обязательств по Венской конвенции
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Москва настаивает на выполнении Швецией обязательств по Венской конвенции. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку беспилотников на посольство России в Швеции, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Настаиваем на неукоснительном выполнении шведскими властями обязательств принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения физической безопасности и неприкосновенности российского загранпредставительства», — говорится в комментарии дипломата.

Захарова назвала произошедшее «беззаконием при очевидном попустительстве». По ее словам, сложившаяся ситуация наводит на мысль о том, что в Швеции крепки позиции лиц, которые хотят напряженности в отношениях с Россией.

Ранее в посольстве России в Швеции рассказали, что в период с мая 2024 года дипломатическое представительство 11 раз подвергалось атакам беспилотников, которые сбрасывали емкости с краской.

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