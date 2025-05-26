Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:14, 26 мая 2025Бывший СССР

В Раде допустили отказ Украины от неподконтрольных ВСУ территорий

Тарасенко: Украине придется отказаться от неподконтрольных ВСУ территорий
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Украине на переговорах с Россией, вероятно, придется отказаться от неподконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) территорий. Об этом заявил депутат Верховной Рады Тарас Тарасенко, передает «Страна.ua».

«Cкорее всего нам будет необходимо заключать меморандум или договор о том, что мы не будем признавать субъектность этих территорий, но перемирие будет по какой-то линии размежевания», — сказал политик.

При этом он сравнил возможный сценарий для Украины с опытом Финляндии, которая «сохранила независимость, но не сберегла суверенитет».

Ранее Тарасенко заявил, что красными линиями для Украины на переговорах с Россией являются не территориальные уступки, а человеческие потери среди ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о небывалой огневой активности России на одном направлении

    Назван фактор усиления эффективности иммунного ответа

    Минпромторг оценил уровень роботизации России

    Норвежская лыжница-чемпионка не выступит на Олимпиаде-2026

    В ВСУ признали неспособность защитить Киев

    Крупнейшая нефтедобывающая компания мира задумалась о продаже активов

    Россияне потеряли интерес к одному виду кредитов

    Дыру размером с кулак нашли на животе курского пенсионера после расправы ВСУ

    Раскрыта правильная стратегия борьбы с перхотью

    Режиссер «Вызова» ответил на вопрос о второй части фильма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости