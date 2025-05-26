В Раде допустили отказ Украины от неподконтрольных ВСУ территорий

Тарасенко: Украине придется отказаться от неподконтрольных ВСУ территорий

Украине на переговорах с Россией, вероятно, придется отказаться от неподконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) территорий. Об этом заявил депутат Верховной Рады Тарас Тарасенко, передает «Страна.ua».

«Cкорее всего нам будет необходимо заключать меморандум или договор о том, что мы не будем признавать субъектность этих территорий, но перемирие будет по какой-то линии размежевания», — сказал политик.

При этом он сравнил возможный сценарий для Украины с опытом Финляндии, которая «сохранила независимость, но не сберегла суверенитет».

Ранее Тарасенко заявил, что красными линиями для Украины на переговорах с Россией являются не территориальные уступки, а человеческие потери среди ВСУ.