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18:41, 26 мая 2025Россия

В России допустили извинения Трампа перед Путиным

Политолог Марков допустил, что Трамп может извиниться перед Путиным
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп может извиниться перед своим российским коллегой Владимиром Путиным. Такое допущение сделал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Он допустил, что 26 мая может состояться незапланированный разговор двух президентов, во время которого Трамп якобы может попросить уменьшить интенсивность ударов по Украине.

«Ну и якобы Трамп может извиниться (...) И якобы они решат дать импульс восстановлению двусторонних отношений», — добавил политолог.

Ранее Трамп заявил, что недоволен действиями президента России Владимира Путина. Глава Белого дома выразил особое недовольство ночными ударами по Украине, которые стали одними из самых масштабных с начала конфликта.

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