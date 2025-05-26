В России допустили извинения Трампа перед Путиным

Политолог Марков допустил, что Трамп может извиниться перед Путиным

Президент США Дональд Трамп может извиниться перед своим российским коллегой Владимиром Путиным. Такое допущение сделал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Он допустил, что 26 мая может состояться незапланированный разговор двух президентов, во время которого Трамп якобы может попросить уменьшить интенсивность ударов по Украине.

«Ну и якобы Трамп может извиниться (...) И якобы они решат дать импульс восстановлению двусторонних отношений», — добавил политолог.

Ранее Трамп заявил, что недоволен действиями президента России Владимира Путина. Глава Белого дома выразил особое недовольство ночными ударами по Украине, которые стали одними из самых масштабных с начала конфликта.