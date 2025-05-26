В России предложили возродить институт благородных девиц

Член ОП Айгистов предложил возродить в России институт благородных девиц

Президент Российской муниципальной академии (РМА) и член Общественной палаты (ОП) Александр Айгистов предложил возродить в стране институт благородных девиц. О подобной инициативе стало известно ТАСС.

Он отметил, что сейчас уже есть организации, которые работают над системой воспитания девочек, сочетающей гармоничное развитие, духовные и семейные ценности.

Кроме того, Айгистов выступил за передачу здания Смольного института благородных девиц Петербурга, где сейчас расположена администрация губернатора, организации, которая может быть сформирована в будущем.

Идею Айгистова поддержала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она подчеркнула, что институт благородных девиц был уникальным явлением.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Нина Останина назвала оскорбительным заявление священника о русских мужчинах.