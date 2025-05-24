В Госдуме жестко отреагировали на фразу священника «овощебаза с триколором» о мужчинах

Депутат Останина назвала оскорбительным заявление священника о русских мужчинах

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина жестко отреагировала на фразу священника, который назвал русских мужчин «овощебазой с триколором». Свое заявление она опубликовала в Telegram-канале «Новости с Останиной».

Депутат заявила, что такие вещи не кажутся ей смешными. Она отметила, что уважение к российской символике для нее непререкаемо. «Равно как и уважение к мужчинам всех национальностей и религиозных взглядов», — дополнила председатель Госдумы.

Останина отметила, что считает заявление священника оскорбительным по отношению к русским мужчинам, и задалась вопросом, будут ли какие-то реакции на это со стороны общественности и уполномоченных лиц.

Иерей Русской православной церкви (РПЦ), настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Павел Островский в эфире радио Sputnik объяснил, что российские женщины выходят замуж за мусульман, поскольку русские мужчины ведут себя как «овощи». Позже Островский извинился за свои слова.