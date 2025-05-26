В Совфеде вспомнили о Наполеоне после пощечины Макрону от жены

Сенатор Пушков о пощечине Макрону: Поэтому он демонстрирует уверенность в себе

Сенатор Алексей Пушков вспомнил о Наполеоне после видеозаписи, на которой жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит дала ему пощечину. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

«Трудно сказать, позволял ли Наполеон давать себе пощечины, но вот Макрон только что, прямо перед выходом из самолета по прибытии во Вьетнам, получил пощечину от своей жены Брижит. Причем, похоже, весьма сильную. И вероятно, не первую в его жизни», — написал парламентарий.

Он сыронизировал над тем, что после пощечины Макрон как ни в чем не бывало спустился с женой по трапу и поприветствовал вьетнамцев. Пушков предположил, что, возможно, именно по этой причине Макрон на публике стремится демонстрировать уверенность в себе.

Видеозапись, на которой жена Макрона дает ему пощечину, появилась в сети 26 мая. В Елисейском дворце подлинность видео подтвердили. Там объяснили, что на видео был запечатлен момент, когда «президент с супругой позволили себе подурачиться перед началом турне». При этом Елисейский дворец изначально отрицал достоверность опубликованного видео и настаивал, что оно могло быть сгенерировано искусственным интеллектом и якобы распространено пророссийскими аккаунтами в соцсетях.

