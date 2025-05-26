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18:07, 26 мая 2025Силовые структуры

В СПЧ назвали причины отказа в переводе битцевского маньяка ближе к Москве

Меркачева: Отказать Пичушкину в переводе могли из-за заполненности колоний
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Пичушкин

Александр Пичушкин. Фото: Юрий Машков / ТАСС

Колонии для пожизненно осужденных, которые располагаются в Мордовии, максимально заполнены, что могло стать одной из причин отказа в переводе битцевского маньяка Александра Пичушкина ближе к Москве. Об этом сообщила член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в издании «Московский комсомолец».

По ее словам, в колонии «Полярная сова», где отбывает наказание Пичушкин, напротив, свободных мест достаточно. На это ФСИН могла сослаться в качестве одного из факторов, объясняющих невозможность перевода. Также довольно затратной и проблемной оказалась бы сама транспортировка Пичушкина, так как перевозить его необходимо было бы в условиях особой безопасности.

Кроме этого, у осужденного нет жены и детей, которым сложно к нему добираться, — мать же попыток попасть на свидание не предпринимала.

Ранее в региональном управлении ФСИН сообщили, что оснований для Пичушкина в колонию на территории Мордовии не имеется.

Всего на счету Пичушкина 49 расправ. В начале апреля он заявил о готовности дать признательные показания по новым эпизодам. Их битцевский маньяк, предварительно, совершил в московском районе Северное Бутово.

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