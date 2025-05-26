В США объяснили одно решение страхом «разозлить Россию»

WP: США не объявляют о новых поставках оружия Украине, чтобы не разозлить Россию

Администрация президента США Дональда Трампа не объявляет о новых поставках оружия Украине, чтобы не ставить под угрозу переговоры об урегулировании конфликта. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Похоже, сейчас [руководство США] не хочет делать громких заявлений о поставках Украине ракет Patriot, поскольку это очень разозлит [президента России Владимира] Путина. Они очень обеспокоены тем, что это поставит под угрозу любые потенциальные мирные переговоры», — сказал изданию неназванный европейский чиновник.

Как утверждается, союзники США по НАТО уже несколько недель ведут переговоры о приобретении еще одной системы Patriot для Украины, в том числе рассматривая вариант ее покупки у одной из стран Европы. Однако, по данным источников издания, прорыва в этом вопросе пока не произошло.

Ранее The Washington Post раскрыла позицию США по передаче Украине зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам опрошенного газетой высокопоставленного украинского чиновника, в Киеве не ожидают, что Вашингтон заблокирует продажу будущих систем ПВО Украине, но понимают, что Белый дом «не отдаст их бесплатно».