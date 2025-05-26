В США заявили о желании Трампа дистанцироваться от конфликта на Украине

NYT: Трамп выражает желание дистанцироваться от конфликта на Украине

По словам нескольких внешних экспертов и бывших правительственных чиновников, президент США Дональд Трамп изъявляет желание дистанцироваться от конфликта на Украине. Об этом сообщает The New York Times.

По словам собеседников издания, Трамп сигнализирует, что отказывается от попыток решения конфликта, который он часто называет войной в Европе, а затем выражает шок от списка требований России, которые равносильны капитуляции Украины. При этом американский лидер демонстрирует противоречивые сигналы: на прошлой неделе он отказался присоединиться к новым финансовым санкциям европейцев против России. Вместе с тем Трамп эпизодически настаивает на том, что он безусловно рассматривает возможность введения санкций.

Ранее Трамп заявил, что недоволен действиями президента России Владимира Путина. Глава Белого дома выразил особое недовольство ночными ударами по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта.