Во Франции высмеяли пощечину Макрону

Французский политик Дюпон-Эньян высмеял инцидент с пощечиной Макрону

Глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян высмеял инцидент с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону от его супруги Брижит. Свой пост он разместил в соцсети X.

«Сначала в Елисейском дворце обвинили ИИ и российские спецслужбы, а теперь говорят о "моменте расслабленности". А что, если Брижит действительно была русской шпионкой?», — написал политик.

Инцидент с пощечиной Макрону произошел 26 мая в ходе визита французского лидера во Вьетнам. Изначально Елисейский дворец отрицал достоверность появившегося видео и настаивал, что оно могло быть сгенерировано искусственным интеллектом и якобы распространено пророссийскими аккаунтами в соцсетях.

Позднее представители близкого окружения президентской четы рассказали, что это был момент «незначительной ссоры» между супругами перед началом поездки по Юго-Восточной Азии, а пощечина была «лишь дурачеством, над которым они оба посмеялись».