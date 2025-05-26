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18:02, 26 мая 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о проблемах ВСУ на краснолиманском направлении

Руденко: На краснолиманском направлении у ВСУ возникли проблемы с логистикой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

На краснолиманском направлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникли проблемы с логистикой и возведением инженерных сооружений. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«На краснолиманском направлении у ВСУ проблемы с логистикой и строительством укрытий», — написал он.

По словам Руденко, волонтеры и офицеры ВСУ выражают недовольство низкими темпами работ и нехваткой необходимых материалов. При этом командование и представители местных властей обвиняют друг друга в бездействии и коррупции.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) было вынуждено вынести подразделения в Красный Лиман с линии боевого соприкосновения.

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