Военкор рассказал о проблемах ВСУ на краснолиманском направлении

Руденко: На краснолиманском направлении у ВСУ возникли проблемы с логистикой

На краснолиманском направлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникли проблемы с логистикой и возведением инженерных сооружений. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«На краснолиманском направлении у ВСУ проблемы с логистикой и строительством укрытий», — написал он.

По словам Руденко, волонтеры и офицеры ВСУ выражают недовольство низкими темпами работ и нехваткой необходимых материалов. При этом командование и представители местных властей обвиняют друг друга в бездействии и коррупции.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) было вынуждено вынести подразделения в Красный Лиман с линии боевого соприкосновения.