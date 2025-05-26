Взятого в плен в Курской области штурмовика ВСУ сняли на видео

В сети появились кадры плененного у курского Теткино штурмовика ВСУ

В сети появились кадры со взятым в плен в Курской области штурмовиком Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

На кадрах виден мужчина с завязанными сзади руками. Голос за кадром спрашивает, его, откуда он родом, на что военнопленный отвечает, что он из Харькова. В ответ на вопрос о том, какая задача была поставлена перед украинскими военными, боец ВСУ ответил, что их «просто закинули».

«Мотострелки ВКС и бойцы 217 полка ВДВ 98 дивизии захватили оккупанта и допросили, сохранив ему жизнь», — говорится в сообщении канала.

В ночь на понедельник, 26 мая, ВСУ дважды пытались проникнуть в Курскую область на квадроциклах. Известно, что группа из семи бойцов ВСУ попыталась прорвать госграницу у населенного пункта Новый Путь в Курской области. Одну их часть уничтожили, другая получила ранения и отступила в сторону Сумской области. Тогда же Минобороны России сообщало об уничтожении замаскированного орудия ВСУ в Курской области.

