Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:24, 26 мая 2025Россия

Взятого в плен в Курской области штурмовика ВСУ сняли на видео

В сети появились кадры плененного у курского Теткино штурмовика ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры со взятым в плен в Курской области штурмовиком Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

На кадрах виден мужчина с завязанными сзади руками. Голос за кадром спрашивает, его, откуда он родом, на что военнопленный отвечает, что он из Харькова. В ответ на вопрос о том, какая задача была поставлена перед украинскими военными, боец ВСУ ответил, что их «просто закинули».

«Мотострелки ВКС и бойцы 217 полка ВДВ 98 дивизии захватили оккупанта и допросили, сохранив ему жизнь», — говорится в сообщении канала.

В ночь на понедельник, 26 мая, ВСУ дважды пытались проникнуть в Курскую область на квадроциклах. Известно, что группа из семи бойцов ВСУ попыталась прорвать госграницу у населенного пункта Новый Путь в Курской области. Одну их часть уничтожили, другая получила ранения и отступила в сторону Сумской области. Тогда же Минобороны России сообщало об уничтожении замаскированного орудия ВСУ в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предложении Киева по новым санкциям против России

    Пользователям одной соцсети подсказали способ заработать

    Иностранная авиакомпания отменила рейсы из российского города

    В России приезжий из Средней Азии поплатился за антимигрантскую символику

    Ячейка исламистов из Нижегородской области выполняла задания польского куратора

    20 украинских беспилотников сбили над российскими регионами

    Сербии не удалось добиться продления газового контракта с Россией на длительный срок

    Литва потребует от Белоруссии компенсацию в миллионы евро

    Политические последствия пощечины жены Макрона оценили

    Польша передала России ноту протеста из-за демонтажа барельефов военных наград

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости