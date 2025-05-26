Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:58, 26 мая 2025Силовые структуры

Ячейка исламистов из Нижегородской области выполняла задания польского куратора

ФСБ: Эмиссар из Польши давал указания исламистам нижегородской ячейки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала курируемых из Польши террористов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Эмиссар из Польши давал указания членам исламистской законспирированной ячейки, действовавшей в Нижегородской области. Об этом РИА Новости сообщили в ФСБ.

Семеро граждан из Центрально-Азиатского региона распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию и призывали к насильственному захвату власти и созданию «всемирного халифата».

Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ и задержали подозреваемых. Возбуждены уголовные дела против двух лидеров ячейки, остальных выдворят из России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о небывалой огневой активности России на одном направлении

    В Кремле высказались о российских ударах по Украине

    В Кремле напомнили об угрозах Киева зарубежным лидерам

    На Украине заявили о готовности большинства украинцев к компромиссу с Россией

    Пользователям одной соцсети подсказали способ заработать

    На Украине рассказали о красных линиях на переговорах с Россией

    В ЕС захотели отказаться от помощи украинским беженцам

    В России предрекли ответ за участившиеся атаки беспилотников ВСУ

    Инвесторы потратили 135 миллионов рублей на ужин с Трампом и остались недовольны едой

    Артемий Лебедев дал совет получившему запрет на въезд в Россию зрителю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости