Ячейка исламистов из Нижегородской области выполняла задания польского куратора

ФСБ: Эмиссар из Польши давал указания исламистам нижегородской ячейки

Начало событий в новости ФСБ задержала курируемых из Польши террористов

Эмиссар из Польши давал указания членам исламистской законспирированной ячейки, действовавшей в Нижегородской области. Об этом РИА Новости сообщили в ФСБ.

Семеро граждан из Центрально-Азиатского региона распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию и призывали к насильственному захвату власти и созданию «всемирного халифата».

Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ и задержали подозреваемых. Возбуждены уголовные дела против двух лидеров ячейки, остальных выдворят из России.