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16:15, 26 мая 2025Мир

Захарова объяснила пощечину Макрону рукой Кремля

Захарова: Пощечину Макрону могла нанести рука Кремля
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hau Dinh / AP

Пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону от его супруги по прибытии в столицу Вьетнама Ханой могла нанести «рука Кремля». Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Что на этот раз? Первая леди решила взбодрить супруга нежным поглаживанием по щеке и не рассчитала силы? Подавала салфетку, но промазала? Хотела поправить воротничок, а дотянулась до любимой физиономии? (...) Подсказываю: может, это была "рука Кремля"?» — иронично отметила дипломат.

Захарова также указала, что будет интересно последить за отвечающими за пиар французского президента людьми и тем, какое оправдание этой ситуации они найдут.

Ранее Макрон получил по лицу от своей жены Брижит во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам. На появившихся в сети кадрах заметно, как открывается дверь президентского самолета и появляется Макрон. Он поворачивается в сторону, в этот момент первая леди Франции обеими руками бьет французского лидера по лицу. Затем супруги спускаются по лестнице. Макрон по традиции протянул жене руку, но Брижит проигнорировала этот жест.

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