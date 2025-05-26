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16:17, 26 мая 2025Силовые структуры

Захвативших на двое суток российское село военных ВСУ приговорили к длительным срокам

Суд вынес приговор еще трем военным ВСУ за теракт в Курской области
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд приговорил троих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в Курскую область, к лишению свободы на срок от 14 до 15 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Помощника гранатометчика Василия Патлачука, водителя Петра Войта и стрелка Романа Ромакина признали виновными в преступлении по статье о совершении группой лиц по предварительному сговору теракта, повлекшего наступление тяжких последствий. Первые четыре года они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что ночью 8 ноября 2024 года Патлачук, Войт и Ромакин, будучи вооруженными боевым оружием, боприпасами и гранатами, незаконно проникли в Россию. Они заняли наблюдательно-огневые позиции около населенного пункта Ольговка и следующие двое суток удерживали над ним контроль. Украинские военные запугивали мирных жителей, запрещали им передвигаться и эвакуироваться.

Утром 11 ноября российские военные отбили Ольговку. Патлачук, Войт и Ромакин были задержаны, до вынесения приговора они находились под стражей.

Ранее сообщалось, что к обстрелу курского Льгова причастны командир ВСУ Карпуша и его подчиненные.

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