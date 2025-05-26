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20:27, 26 мая 2025Забота о себе

Запор у мужчины оказался симптомом опасного вида рака крови

Daily Mail: Проблемы с кишечником оказались симптомом рака крови
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: angellodeco / Shutterstock / Fotodom

68-летний Ронни Хастон обратился к врачу из-за запора, который оказался симптомом опасного вида рака крови. Историю мужчины опубликовало издание Daily Mail.

По словам падчерицы Хастона Бет Хант, он никогда не жаловался на здоровье и не имел хронических заболеваний. Мужчина пошел к врачу из-за проблем с кишечником и слабости, у него взяли нужные анализы и велели две недели ждать результата. Однако поскольку мужчине быстро становилось хуже, он вновь обратился за медицинской помощью. На этот раз выяснилось, что его почки работают всего на 14 процентов, а запор возник из-за очень высокого уровня кальция в крови. «В конце концов ему поставили диагноз миелома — тип рака крови, который возникает в костном мозге, где вырабатываются клетки крови», — рассказала Хант.

Врачи полагали, что у Хастона отличные шансы на пересадку костного мозга и ремиссию. Однако после второй химиотерапии у него началось воспаление легких, которое вызвало сепсис, а затем летальный исход.

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Хант убеждена, что в случившемся нет вины врачей, но из-за проволочек системы диагноз был поставлен поздно и к этому времени Хастон уже был ослаблен. Она добавила, что, помимо запора, симптомами этого вида рака являются боль в спине, переломы костей, усталость и рецидивирующие инфекции. Очень часто на ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно, заподозрить ее можно по анализам крови.

Ранее сообщалось, что молодая британка перепутала инсульт с похмельем. После вечеринки с друзьями девушка почувствовала головокружение и тошноту, но решила, что симптомы возникли из-за алкоголя. Лишь через несколько дней она заподозрила серьезные проблемы со здоровьем.

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