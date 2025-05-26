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10:32, 26 мая 2025Забота о себе

Женщинам назвали две неочевидные причины запоров после 40 лет

Гинеколог Волкова назвала гипотиреоз причиной запоров у женщин после 40 лет
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гинеколог Екатерина Волкова заявила, что запоры у женщин после 40 лет зачастую возникают по двум неочевидным причинам. Их врач перечислила в своем Telegram-канале.

По словам Волковой, первой причиной проблем с опорожнением кишечника является гипотиреоз. «Щитовидка вырабатывает мало гормонов, из-за чего замедляются все процессы в организме. Это похоже на режим энергосбережения», ─ пояснила она.

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Еще одной причиной запоров врач назвала менопаузу. В этот период снижается активность моторики ЖКТ, а слизистая желудка и кишечника атрофируется, в результате чего пища застаивается, а не переваривается, что и вызывает проблемы с дефекацией.

Ранее эндокринолог Нурия Виларраса рассказала, какие симптомы появляются при проблемах с гормонами. По ее словам, на это указывают усталость и бессонница.

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