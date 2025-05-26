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02:00, 26 мая 2025Забота о себе

Женщины перечислили самые сексуальные мужские профессии

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Standret / Shutterstock / Fotodom  

Женщины перечислили мужские профессии, которые считают самыми сексуальными. Своим мнением они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие женщины назвали профессии, так или иначе касающиеся спасения людей.

Врач, пожарный, фельдшер — любая работа, связанная со спасением жизни... Они все хороши, пока вашему мужу не становится некогда взять отпуск или вы не беспокоитесь за его жизнь на работе

Scarvesandbooksпользовательница Reddit

Были среди комментариев и неожиданные варианты.

Мой парень зарабатывает на жизнь изготовлением каменных надгробий, и мне, как дерзкой маленькой готке, это очень нравится

oceanpalacesпользовательница Reddit
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Также немало пользовательниц указали, что их возбуждает, когда мужчина работает с металлом.

Мой парень — сталевар, и я постоянно им хвастаюсь. Еще у него есть сертификат на водителя-погрузчика

Tuneage4пользовательница Reddit

Ранее пользователи сети вспомнили о посещенных ими мальчишниках и девичниках, которые считают самыми безумными. Многие мужчины рассказали о необычных фокусах, которыми стриптизерши развлекают гостей на мальчишниках.

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