Женщины перечислили самые сексуальные мужские профессии

Женщины перечислили мужские профессии, которые считают самыми сексуальными. Своим мнением они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие женщины назвали профессии, так или иначе касающиеся спасения людей.

Врач, пожарный, фельдшер — любая работа, связанная со спасением жизни... Они все хороши, пока вашему мужу не становится некогда взять отпуск или вы не беспокоитесь за его жизнь на работе Scarvesandbooks пользовательница Reddit

Были среди комментариев и неожиданные варианты.

Мой парень зарабатывает на жизнь изготовлением каменных надгробий, и мне, как дерзкой маленькой готке, это очень нравится oceanpalaces пользовательница Reddit

Также немало пользовательниц указали, что их возбуждает, когда мужчина работает с металлом.

Мой парень — сталевар, и я постоянно им хвастаюсь. Еще у него есть сертификат на водителя-погрузчика Tuneage4 пользовательница Reddit

Ранее пользователи сети вспомнили о посещенных ими мальчишниках и девичниках, которые считают самыми безумными. Многие мужчины рассказали о необычных фокусах, которыми стриптизерши развлекают гостей на мальчишниках.