50-летняя Яна Рудковская похвасталась фигурой в купальнике

Продюсер Яна Рудковская похвасталась фигурой в купальнике на Мальдивах

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская похвасталась фигурой в откровенном образе на Мальдивах. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя знаменитость опубликовала кадры, на которых предстала в слитном коричневом купальнике в полоску с прозрачными вставками. При этом звезда распустила влажные от воды волосы.

В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и несколько браслетов. В то же время продюсер отказалась от косметики, демонстрируя естественную внешность.

Ранее в мае Рудковская снялась в купальнике Chanel на гамаке. Помимо этого, звезда надела шляпу, солнцезащитные очки и распустила светлые волосы.