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19:24, 27 мая 2025Из жизни

96-летнюю парализованную женщину заставили явиться в банк ради пенсии

В Мексике 96-летнюю парализованную женщину заставили явиться в банк ради пенсии
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Al Rojo Vivo / YouTube

Мексиканский банк обвинили в жестокости после того, как его сотрудники заставили явиться в отделение 96-летнюю парализованную женщину. Об этом сообщает Oddity Central.

Инцидент произошел в городе Оахака-де-Хуарес, штат Оахака. Поводом для скандала стали видео в соцсетях, показывающие парализованную Фиделию Васкес Нуньо, которую привезли в отделение банка на машине скорой помощи. Женщина давно не может самостоятельно передвигаться из-за преклонного возраста и сопутствующих заболеваний, однако банк отказывался платить ей пенсию из-за ошибки в данных.

Сын мексиканки предоставил учреждению все необходимые документы о ее состоянии, однако сотрудники требовали, чтобы она явилась сама. «Это просто возмутительно. Мы предоставили все документы, доверенности, ее законный представитель тоже был там. А они все равно потребовали, чтобы она пришла лично», — сказал мужчина.

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Дочь Нуньо заявила, что в банке нашли несоответствие черт ее лица с находящимися в базе биометрическими данными. «Нас гоняли из офиса в офис. Они сказали, что черты ее лица не соответствуют предыдущим записям, не принимая во внимание, что моей маме 96 лет. Конечно, она изменилась внешне. Кто не изменился бы за десятилетия?» — возмутилась женщина.

В итоге дети Нуньо рассказали о поведении сотрудников банка журналистам, а также подали жалобу властям.

Ранее сообщалось, что жительница Индии обманом заставила мужа продать почку и украла полученные им деньги. На эти средства она сбежала с любовником.

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