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13:11, 27 мая 2025Мир

Американский сенатор рассказал о зависимости курса США от действий Москвы

Сенатор Грэм: США выберут курс в зависимости от того, как отреагирует Россия
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Линдси Грэм

Линдси Грэм. Фото: Kaniuka Ruslan / Reuters

США выберут курс в зависимости от того, как отреагирует Россия. Об этом рассказал сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своей статье для The Wall Street Journal (WSJ).

Он отметил, что президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина предоставить основные положения, описывающие требования к прекращению огня.

«В зависимости от того, как отреагирует Россия, мы узнаем, какой курс выбрать», — пояснил он.

Грэм также заявил, что участие США в решении конфликта на Украине поможет Америке восстановить свою репутацию. По его словам, с момента вступления в должность президента Трамп искренне стремился «объединить Украину и Россию для достижения справедливого мира».

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