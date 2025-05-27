Сенатор Грэм: США выберут курс в зависимости от того, как отреагирует Россия

США выберут курс в зависимости от того, как отреагирует Россия. Об этом рассказал сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своей статье для The Wall Street Journal (WSJ).

Он отметил, что президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина предоставить основные положения, описывающие требования к прекращению огня.

«В зависимости от того, как отреагирует Россия, мы узнаем, какой курс выбрать», — пояснил он.

Грэм также заявил, что участие США в решении конфликта на Украине поможет Америке восстановить свою репутацию. По его словам, с момента вступления в должность президента Трамп искренне стремился «объединить Украину и Россию для достижения справедливого мира».