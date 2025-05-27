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10:06, 27 мая 2025Мир

В США увидели выгоду в завершении конфликта на Украине

Грэм: Участие в решении конфликта на Украине поможет США восстановить репутацию
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Линдси Грэм

Линдси Грэм. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Участие США в решении конфликта на Украине поможет Америке восстановить свою репутацию. Такую выгоду от завершения конфликта назвал сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своей статье для The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, с момента вступления в должность президента США Дональд Трамп искренне стремился «объединить Украину и Россию для достижения справедливого мира».

«Позорный вывод войск США из Афганистана не просто нанес ущерб нашей репутации — он положил начало агрессии по всему миру. Если США продолжат решительно лидировать в деле прекращения российско-украинского конфликта, это может измениться», — написал сенатор.

Ранее Грэм встретился в Турции с представителями стран Европы и Украины и представил им законопроект «разгромных» санкций против России. Отмечается, что законопроект поддержали почти 80 сенаторов, включая членов Республиканской и Демократической партий.

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