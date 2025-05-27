Аналитик рассказал о попытках ЕС сорвать переговоры по Украине

Аналитик Латифоглу: ЕС пытается сорвать второй раунд переговоров по Украине

Европейский союз (ЕС) оказывает давление на Украину, чтобы сорвать второй раунд переговоров с Россией. Об этом РИА Новости рассказал политический аналитик из Турции Серхат Латифоглу.

Как считает эксперт, переговорный процесс будет поэтапным. «На каждом этапе стороны постараются выработать "дорожную карту" по отдельно согласованным аспектам украинского урегулирования», — отметил собеседник агентства.

При этом аналитик заявил, что Запад все еще давит на Киев, чтобы сорвать мирный процесс. «Россия все еще называется и представляется угрозой. Но разногласия внутри ЕС уже заявляют о себе, ряд стран открыто выражают несогласие с политикой Брюсселя», — добавил Латифоглу.

Ранее стала известна возможная площадка для второго раунда переговоров России и Украины. Самый вероятный вариант, по информации источника, — Стамбул.