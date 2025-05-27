Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:34, 27 мая 2025Мир

Аналитик рассказал о попытках ЕС сорвать переговоры по Украине

Аналитик Латифоглу: ЕС пытается сорвать второй раунд переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Larionov / Unsplash

Европейский союз (ЕС) оказывает давление на Украину, чтобы сорвать второй раунд переговоров с Россией. Об этом РИА Новости рассказал политический аналитик из Турции Серхат Латифоглу.

Как считает эксперт, переговорный процесс будет поэтапным. «На каждом этапе стороны постараются выработать "дорожную карту" по отдельно согласованным аспектам украинского урегулирования», — отметил собеседник агентства.

При этом аналитик заявил, что Запад все еще давит на Киев, чтобы сорвать мирный процесс. «Россия все еще называется и представляется угрозой. Но разногласия внутри ЕС уже заявляют о себе, ряд стран открыто выражают несогласие с политикой Брюсселя», — добавил Латифоглу.

Ранее стала известна возможная площадка для второго раунда переговоров России и Украины. Самый вероятный вариант, по информации источника, — Стамбул.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Сувалкского коридора начали покидать регион. Что напугало поляков и литовцев?

    Россиянка перечислила непривычные для соотечественников стандарты красоты в Японии

    В Прибалтике испугались усиления России в Балтийском море

    В шести российских аэропортах сняли ограничения на полеты

    Россиянам рассказали о вернувшихся в 2023 год ценах на яйца

    Губернатор описал разрушения во Владимирской области после атаки ВСУ

    Аналитик рассказал о попытках ЕС сорвать переговоры по Украине

    Развенчан миф о мегалодоне

    Черногорский футболист рассказал об опасениях из-за перехода в российский клуб

    Россиянам назвали помогающее улучшить сон правило

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости