Аргентина призвала Британию возобновить переговоры о суверенитете Мальвин

Аргентина после передачи Чагоса Маврикию призвала Лондон к диалогу о Мальвинах

Аргентина на фоне передачи Британией Маврикию архипелага Чагос призвала Лондон возобновить диалог о суверенитете Мальвин (Фолклендских островов). Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте аргентинского МИД.

«Аргентина приветствует подписание соглашения между правительством Великобритании и Маврикием в отношении архипелага Чагос (...) В этом контексте Аргентина вновь призывает Соединенное Королевство возобновить переговоры о суверенитете Мальвинских островов», — говорится в сообщении.

Как отметили в аргентинском внешнеполитическом ведомстве, восстановление полного суверенитета Аргентины над этими территориями и морскими пространствами является постоянной целью внешней политики страны.

Ранее стало известно, что Аргентина решила вернуть спорные с Великобританией Мальвинские острова после передачи британской стороной Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос. Буэнос-Айрос также подчеркнул, что считает это событие концом британской колонизации в Африке.