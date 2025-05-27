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18:23, 27 мая 2025Экономика

Банк России заявил о снижении наблюдаемой инфляции

ЦБ: Наблюдаемая населением инфляция снизилась до 15,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

В мае в России до 15,5 процента снизилась наблюдаемая населением инфляция. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Названный показатель сократился на 0,4 процентных пункта месяц к месяцу и вырос на полтора процентных пункта год к году. Регулятор подчеркнул, что оценки наблюдаемой инфляции снизились у респондентов со сбережениями и без.

Медианная оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции возросла до 13,4 процента. Инфляционные ожидания россиян на пять лет вперед поднялись до 11,8 процента.

Банк России прогнозирует, что в 2025 году годовая инфляция упадет до 7-8 процентов, а в 2026 году вернется к 4 процентам.

Между тем опрос, проведенный по заказу Центрального банка, показал, что рекордная доля населения считает нереальными планы регулятора довести инфляцию до 4 процентов в течение ближайших трех лет.

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