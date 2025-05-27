Банк России заявил о снижении наблюдаемой инфляции

В мае в России до 15,5 процента снизилась наблюдаемая населением инфляция. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
Названный показатель сократился на 0,4 процентных пункта месяц к месяцу и вырос на полтора процентных пункта год к году. Регулятор подчеркнул, что оценки наблюдаемой инфляции снизились у респондентов со сбережениями и без.
Медианная оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции возросла до 13,4 процента. Инфляционные ожидания россиян на пять лет вперед поднялись до 11,8 процента.
Банк России прогнозирует, что в 2025 году годовая инфляция упадет до 7-8 процентов, а в 2026 году вернется к 4 процентам.
Между тем опрос, проведенный по заказу Центрального банка, показал, что рекордная доля населения считает нереальными планы регулятора довести инфляцию до 4 процентов в течение ближайших трех лет.