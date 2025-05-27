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16:06, 27 мая 2025Культура

Басков рассказал об отдыхе в полном молчании за сотни тысяч рублей

Певец Николай Басков заплатил 300 тысяч рублей в сутки за 36-часовое молчание
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Николай Басков несколько раз в год отдыхает в шале на Телецком озере, Горный Алтай. За сутки в пятизвездочном отеле он платит 300 тысяч рублей. Об этом стало известно в ходе передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Исполнитель рассказал, что на отдыхе он отказывается от соцсетей, принимает оздоровительные ванны и рыбачит. При этом он уточнил, что для связи с близкими у него есть «специальный телефон». «Молчание для меня — это полное восстановление всего. Энергии и самочувствия. <…>Я сначала приезжаю куда-то на отдых. Два дня подготавливаюсь, а потом молчу 36 часов. Я рассматриваю, как муравьи ползают, как бабочки летают», — поделился он, подчеркнув, что это позволяет восстановить голосовые связки.

Ранее сообщалось, что Николай Басков застрял в самолете в российском аэропорту Пулково на семь часов.

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