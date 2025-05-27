Бывшего профессора МГУ нашли без признаков жизни после звонков телефонных мошенников

Бывший профессор МГУ отдал мошенникам 52 млн рублей и покончил с собой

Бывшего профессора экономического факультета МГУ, обманутого украинскими мошенниками, нашли в загородном доме без признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, с начала мая 78-летнему мужчине звонили мошенники, которые от имени правоохранителей убедили его перевести якобы на безопасный счет все свои сбережения. Сначала пенсионер зачислил аферистам 34 миллиона рублей, а потом продал всю недвижимость и отправил еще 18 миллионов.

Последним, кто видел профессора, был его друг. Тот рассказал, что пенсионер был расстроен и жаловался на проблемы.

В кармане профессора нашли бумагу о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге электросварщик отдал мошенникам почти 11 миллионов рублей.