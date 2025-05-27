Charlie Hebdo подал в суд из-за «пророссийских» карикатур на Зеленского

Charlie Hebdo подал в суд из-за поддельных обложек, высмеивающих Зеленского

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo подал в суд из-за появляющихся в сети от имени издания поддельных обложек, высмеивающих Украину и ее президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Le Monde.

Журнал пожаловался на 15 обложек, опубликованных в Telegram и соцсети Х за последние два года. На них высмеиваются не только Зеленский и украинская армия, но и поддержка Киева президентом Франции Эммануэлем Макроном, и миграционная политика Великобритании, и даже теория о том, что жена Макрона Брижит является биологическим мужчиной. В редакции назвали эти карикатуры предназначенными «преимущественно для российской аудитории, чтобы убедить ее, что Charlie Hebdo выступает против Зеленского».

«Это почти промышленный подход: множество обложек очень высокого качества. Легко можно ввести в заблуждение тех, кто не знаком с редакционной линией газеты. Здесь явно прослеживается намерение, которое выглядит как пророссийская пропаганда», — сказал адвокат Charlie Hebdo Ришар Малка. Теперь издание хочет идентифицировать авторов и заказчиков данной «пропаганды».

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал единственную удачную обложку Charlie Hebdo — на ней изображены спускающиеся на парашютах гробы французских солдат.