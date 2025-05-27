Дачникам назвали простые способы избавиться от муравьев

Агроном Ломоносов: Защитить огород от муравьев удастся с помощью пшена и кипятка

Садовые муравьи могут выделять муравьиную кислоту, обжигающую корни растений и приводящую к их болезням. Простые методы борьбы с ними дачникам назвал агроном Петр Ломоносов в разговоре с aif.ru.

По словам эксперта, наиболее привлекательны для муравьев тепличные условия, органические удобрения, окантовка грядок, а также бордюры, в которых насекомые любят прокладывать ходы и селиться. Чтобы избавиться от вредителей, Ломоносов порекомендовал поливать места, где их наблюдается много, кипятком либо сыпать пшено, так как оно не переваривается организмом муравьев и, разбухая, разрывает им желудок. Другой эффективный способ борьбы с насекомыми — смешать сахар с борной кислотой в пропорции 1:3, перемешать и рассыпать в местах, где ползают муравьи. Помимо этого, муравьи предпочитают держаться подальше от сильно пахнущих трав, таких как полынь, ромашка, тысячелистник. Агроном посоветовал разложить их в сыром либо сухом виде — в последнем случае запах сохранится дольше.

Ранее в этот же день депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин порекомендовал дачникам использовать золу, табачную пыль, ветки хвои, лук, чеснок и специальные ловушки, чтобы избавиться от слизней.