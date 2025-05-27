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13:26, 27 мая 2025Россия

Два российских бойца 25 дней прятались в трубе от дронов

Российские военные выживали 25 суток без воды и еды, укрываясь от дронов в трубе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На лиманском направлении двое российских военных провели 25 суток в узкой трубе под шоссе, укрываясь от вражеских дронов. Их регулярно атаковали беспилотники ВСУ, включая дроны-камикадзе, из-за чего солдаты получили ранения, передает «Царьград».

По словам одного из выживших, еду и воду им сбрасывали с дронов, но нередко припасы разбивались при ударе о землю. Вылазки за ними приходилось совершать лишь на рассвете, когда украинские аппараты временно исчезали с неба. Последние шесть дней бойцы провели полностью без питания.

Лишь на 26-й день разведчикам удалось эвакуировать раненых. Как именно это произошло, не раскрывается. По одной из версий, помощь оказалась возможна из-за нелетной погоды.

Отмечается, что история получила широкий отклик среди военных. «Сегодня это обычная ситуация», — заявил фронтовой медик в интервью «Царьграду», отметив, что подобные случаи, когда дроны много дней не дают выйти военным с передовой, происходят почти ежедневно.

Ранее российские военные рассказали, что в зоне специальной военной операции (СВО) появились женщины, которых называют «черными вдовами» и «мальвинками». Первые охотятся за выплатами, которые положены участникам спецоперации, а вторые якобы могут передавать Вооруженным силам Украины данные, полученные от российских военных.

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