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10:14, 27 мая 2025Путешествия

Дважды избитый в отеле Турции турист поклялся никогда туда не возвращаться

Daily Mail: Британца дважды избили в отеле в Аланье из-за золота
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Osman Orsal / Reuters

Британский турист, которого дважды избили в отеле Турции во время отпуска, поклялся никогда больше не возвращаться туда. О его впечатлениях от поездки рассказывает Daily Mail.

По информации таблоида, 32-летний Киран Роллс и его возлюбленная Люси Уэлш вместе с детьми поселились в гостинице Senza Inn Resort and Spa в Аланье. Там на мужчину было совершено два нападения: одно в туалете, а второе — на глазах у его детей. В одной из стычек Роллсу рассекли бровь.

Мужчина предположил, что нападавших интересовало золото, которое было тогда на нем. Однако он не уточнил, обокрали ли его. В отеле заявили, что это известные преступники, но не стали вызывать полицию. Туристическая компания Loveholidays, организовавшая поездку, отметила, что администрация гостиницы поступила правильно. При этом семейству возместили часть затрат в качестве жеста доброй воли.

Роллс заключил, что хотел провести незабываемый отпуск с родными, однако эта поездка оказалась худшей в его жизни.

Ранее сообщалось, что российских туристов избили толпой у отеля в Турции. Один из пострадавших, Филипп, рассказал, что отдыхал с женой и друзьями в люксовой гостинице Rixos в городе Гечек, район Фетхие. Один из злоумышленников кинул бутылку в девушку, осколки попали ей в грудь, а Филиппу сломали руку.

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