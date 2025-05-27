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08:37, 27 мая 2025Россия

Двое загнанных в западню российских бойцов 25 дней прятались в трубе от дронов ВСУ

«Царьград»: Двое бойцов армии России 25 суток прятались в трубе от дронов ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Двое российских бойцов 25 дней прятались в трубе от дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

По словам одного из солдат, после их обнаружения сослуживцы спрятались в сливной трубе под мостом. Несмотря на найденное ими укрытие, атаки украинских беспилотников не прекратились — оба бойца получали все новые осколочные ранения. При этом выбраться из трубы возможности не было из-за постоянно висевших в небе беспилотников, пояснил военнослужащий.

Российским войскам удалось обнаружить загнанных в западню солдат через несколько дней. После этого им стали доставлять дронами воду и пищу. Вывести их из трубы удалось только на 26 день.

Ранее российский штурмовик почти месяц прятался под подбитым танком от иностранных наемников ВСУ. Все это время военнослужащему приходилось собирать дождевую воду в бутылку. Ему удалось выжить.

Вот это да!
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