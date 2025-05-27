Экстренная посадка самолета не спасла жизнь россиянке с недомоганием

Mash: Пассажирка подавшего сигнал тревоги самолета Nordwind не выжила

Пассажирка самолета авиакомпании Nordwind, подавшего сигнал тревоги над Казахстаном, не выжила. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что экстренная посадка в Актобе не спасла жизнь Анны С. из Екатеринбурга. 42-летняя россиянка почувствовала недомогание и не выжила до приезда скорой помощи.

Ранее стало известно, что женщине стало плохо на рейсе Nordwind из Екатеринбурга в Сочи. Самолет, на борту которого было 564 пассажира, подал сигнал тревоги и приготовился срочно сесть в казахстанском городе Актобе.