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11:51, 27 мая 2025Путешествия

Экстренная посадка самолета не спасла жизнь россиянке с недомоганием

Mash: Пассажирка подавшего сигнал тревоги самолета Nordwind не выжила
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Пассажирка самолета авиакомпании Nordwind, подавшего сигнал тревоги над Казахстаном, не выжила. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что экстренная посадка в Актобе не спасла жизнь Анны С. из Екатеринбурга. 42-летняя россиянка почувствовала недомогание и не выжила до приезда скорой помощи.

Ранее стало известно, что женщине стало плохо на рейсе Nordwind из Екатеринбурга в Сочи. Самолет, на борту которого было 564 пассажира, подал сигнал тревоги и приготовился срочно сесть в казахстанском городе Актобе.

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