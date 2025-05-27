Еще больше украинцев потеряют отсрочку от мобилизации

Часть сотрудников предприятий Украины потеряют отсрочку от мобилизации с 28 мая

Часть сотрудников предприятий на Украине, признанных властями критически важными для экономики, потеряют отсрочку от мобилизации с 28 мая. Об этом пишет «Страна.ua».

Журналисты напомнили, что согласно украинскому законодательству, к этому сроку частные фирмы и ведомства, имеющие такой статус, обязаны предоставить в министерство экономики сведения об уплате налогов и сборов, отчет из информационных систем налоговой, документы о праве собственности на недвижимость, а также доказать, что ведут деятельность как минимум в трех регионах страны.

«Если предприятие не предоставит необходимую информацию, его статус критически важного может быть отменен. Это означает, что работники, получившие бронь от мобилизации, могут ее потерять», — пишет издание.

Решения о подтверждении или аннулировании статуса будет принимать специально созданная комиссия при министерстве.

Ранее депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу заявил, что на Украине с 2022 года не хватает желающих воевать. По его мнению, Киев может продолжать насильственную мобилизацию, однако это не решит имеющихся проблем.