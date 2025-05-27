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09:01, 27 мая 2025Ценности

Известная модель показала результат новой пластики крупным планом

Модель Тейген показала результат уменьшения линии роста волос крупным планом
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известная американская модель Крисси Тейген показала результат новой пластики крупным планом. Соответствующее сторис появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица записала видео (в момент написания новости оно было удалено), в котором она запечатлела на камеру швы на верхней части лба. По ее словам, ей сделали процедуру по уменьшению линии роста волос.

Кадр: @chrissyteigen

«Я сильно похудела после рождения детей, и волосы у лица стали очень тонкими», — объяснила знаменитость и уточнила, что для выхода в свет всегда прибегает к наращенным прядям.

В марте прошлого года Крисси Тейген посетила вечеринку в откровенном наряде и показала шрамы.

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