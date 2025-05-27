Лавров о заявлении Барро: Франция воюет на украинской территории

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро говорит неправду: Франция воюет на украинской территории. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Франция воюет против России, потому что ее ракеты дальнего радиуса действия используются нацистским режимом в Киеве для ударов по территории Российской Федерации», — сказал он.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства напомнил о французском девизе — «Свобода, равенство, братство». По его словам, он включает в себя и заботу о соблюдении прав человека, о которых Франция говорит «на каждом углу по поводу любой ситуации в любой точке мира», за исключением украинского конфликта.

Ранее Барро заявил, что ни Франция, ни Европа не находятся в состоянии войны с Россией и ее народом. Однако он отметил, что европейские страны противостоят силовому перекраиванию границ в Европе.