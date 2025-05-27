Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:38, 27 мая 2025Россия

Люди пострадали при столкновении двух грузовиков и автобуса в российском регионе

Люди пострадали под Воронежем при столкновении двух грузовиков и автобуса
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Прокуратура Воронежской области

Под Воронежем столкнулись пассажирский автобус и два грузовика, в результате ДТП пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

Авария произошла около 16:00 по московскому времени на 481-м километре трассы М4 «Дон». На данный момент полиция проводит проверку.

«На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и выяснения обстоятельств случившегося выезжал представитель прокуратуры района», — говорится в сообщении.

Число пострадавших при этом не указывается.

В этот же день пять машин столкнулись на трассе М11 «Нева» на подъезде к Московской кольцевой автодороге (МКАД). Массовая авария попала на видео. Как видно на кадрах, один из автомобилей перевернулся после столкновения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина против России впервые применила «Гоголь-М»

    В России продадут кроссовки дороже роскошного автомобиля

    Названы исполнители ролей Гарри Поттера и его друзей в ремейке

    ВС России существенно продвинулись в Сумской области

    Супруги отметили 70-ю годовщину свадьбы и раскрыли секрет прочного брака

    В Приамурье при ремонте дороги нашли неожиданные артефакты

    Россиян предупредили о снижении заработных плат

    В Европе начали расследование в отношении Pornhub

    Тревел-блогер описал популярные курорты Азии фразой «почувствуешь себя как в России»

    Зрители ток-шоу раскритиковали дающую антидепрессанты своему псу гостью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости