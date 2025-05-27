Люди пострадали при столкновении двух грузовиков и автобуса в российском регионе

Под Воронежем столкнулись пассажирский автобус и два грузовика, в результате ДТП пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области.
Авария произошла около 16:00 по московскому времени на 481-м километре трассы М4 «Дон». На данный момент полиция проводит проверку.
«На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и выяснения обстоятельств случившегося выезжал представитель прокуратуры района», — говорится в сообщении.
Число пострадавших при этом не указывается.
В этот же день пять машин столкнулись на трассе М11 «Нева» на подъезде к Московской кольцевой автодороге (МКАД). Массовая авария попала на видео. Как видно на кадрах, один из автомобилей перевернулся после столкновения.