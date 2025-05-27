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14:07, 27 мая 2025Россия

Массовая авария на подъезде к МКАД попала на видео

Пять машин столкнулись на трассе М11 «Нева» на подъезде к МКАД
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Пять машин столкнулись на трассе М11 «Нева» на подъезде к Московской кольцевой автодороге (МКАД). Массовая авария попала на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На представленном видеоролике видно, как один из автомобилей от столкновения перевернулся. Предположительно, в ДТП попали пять машин, среди них — автобус, грузовик и легковушки.

Данные о пострадавших уточняются, разузнало издание.

До этого сообщалось, что после массового ДТП в подмосковном Ногинске возбудили уголовное дело.

Ранее на трассе М-12 Москва — Казань. Микроавтобус с пассажирами врезался в стоявшую легковую машину, жертвами стали ребенок и женщина.

ЖЗЛ
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