МИД Венгрии обвинил Украину в запрете венгерской партии

Глава венгерского МИД Сийярто обвинил Украину в запрете венгерской партии

Украину обвинили в запрете венгерской партии. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Венгерский чиновник заявил, что Украина запретила партию, которая представляла интересы страны в Закарпатье. «Представитель МИД Георгий Тихий на запрос журналистов отметил, что сообщения в СМИ о якобы запрете украинской стороной венгерского общества - ложные», — сказано в публикации.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан высказался о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС). Он отметил, что вступление Киева в объединение негативно скажется на венгерской экономике.

В свою очередь, страны-члены ЕС рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса. По данным европейских источников, среди членов объединения нет единогласия на этот счет.