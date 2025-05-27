Момент уничтожения атаковавшего Россию дрона со взрывом и разлетом обломков сняли на видео

Момент уничтожения атаковавшего Владимирскую область дрона сняли на видео

Момент уничтожения атаковавшего Владимирскую область дрона сняли на видео. Ролик опубликовало издание Readovka в Telegram.

На кадрах видно летящий беспилотник — на ролике отчетливо слышны звуки работы силовой установки дрона. Затем дрон взрывается, на землю падают горящие обломки.

Запись была сделана в окрестностях города Мурома. Ранее об уничтожении беспилотников над Владимирской областью сообщил глава региона Александр Авдеев.

В ночь на 27 мая Вооруженные силы Украины выпустили по России почти сотню беспилотников. Над российской территорией было сбито 99 дронов. На этом фоне власти Владимирской области объявили об эвакуации населения Мурома.