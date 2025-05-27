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12:41, 27 мая 2025Экономика

Московский регион накроет тополиная метель

Мособлпожспас: Подмосковье накроет тополиным пухом
Мария Черкасова

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В ближайшее время столичный регион накроет «тополиная метель». Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба «Мособлпожспаса».

Тополиный пух окажется на улицах немного раньше обычного из-за теплой и малоснежной зимы, а также сухой и теплой погоды, которая установилась в настоящее время.

Жителям столичного региона напомнили, что пух является отличным топливом для огня. Россиянам посоветовали регулярно очищать места скопления пуха, особенно у деревянных построек, пресекать любые игры подростков и детей, связанные с поджиганием пуха, не бросать непотушенные окурки и спички, тщательно проводить подготовку к проведению сварочных и других огневых работ.

Жителям частного сектора также рекомендуется позаботиться об уборке придомовых территорий, при этом пух лучше сначала смачивать водой, а потом подметать. Коммунальным службам посоветовали обратить внимание на своевременную уборку и проливку тротуаров, дорог и других мест скопления пуха.

Ранее в МЧС жителей Подмосковья предупредили о запрете сжигания мусора на даче, а также тополиного пуха и сухостоя в период действия противопожарного режима. В это время также запрещено разводить костры на дачных участках. Особый противопожарный режим установлен в области с 17 апреля 2025 года.

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