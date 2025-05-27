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14:28, 27 мая 2025Бывший СССР

На Украине заявили о приближении ВС России к Днепропетровской области

Deep State: ВС России продвинулись в Котляровке у Днепропетровской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Донецкой Народной Республике (ДНР) у границ с Днепропетровской областью. Об этом со ссылкой на данные украинского аналитического центра Deep State сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Армия РФ продвинулась в Котляровке, что в менее трех километрах от границы с Днепропетровской областью», — говорится в публикации.

Также на Украине признали успехи российских войск в Каменке на севере Харьковской области.

Ранее стало известно, что логистические цепочки Вооруженных сил Украины на границе ДНР с Днепропетровской областью перешли под огневой контроль ВС России. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный.

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