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11:42, 27 мая 2025Бывший СССР

Наемник ВСУ рассказал о роспуске своего подразделения

Наемник ВСУ Олири рассказал о роспуске своего подразделения
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Командир подразделения иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Chosen Company Раян Олири заявил о роспуске воинского формирования. Об этом он рассказал в соцсети X.

«Chosen Company сворачивает свою деятельность и переходит к отделению от Вооруженных сил Украины. Официальное заявление будет опубликовано, как только я закончу контракт и смогу говорить свободно, не нарушая украинских военных законов и уставов», — написал он.

Ранее воевавшего на стороне ВСУ наемника из Бельгии Жака Мартина объявили в международный розыск. По версии следствия, в марте 2022 года наемник прибыл на Украину и вступил в ряды Интернационального легиона ВСУ, в составе которого прошел военную подготовку и позже принял участие в боях с Российской армией.

До этого Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил к 13 с половиной годам колонии строгого режима гражданина Колумбии за наемничество на стороне ВСУ. В боевых действиях против Российской армии иностранец принимал участие до февраля 2025 года, за что получил более 1,5 миллиона рублей.

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