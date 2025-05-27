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17:17, 27 мая 2025Моя страна

Новый для России вид муравьев обнаружили на Алтае

На Алтае обнаружили вид муравьев, который не видели в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Редкий вид муравьев — Myrmica vandeli — впервые зафиксировали в Тигирекском заповеднике в Алтайском крае. До сих пор он не встречался не только в этом регионе, но и вообще на территории России. О находке сообщили в пресс-службе Алтайского госуниверситета, передает «Катунь 24».

Открытие сделали студентки третьего курса Института биологии и биотехнологии АлтГУ во время летней практики. Мария Сильченко, Валерия Краснова и Елизавета Петрова летом 2024 года проводили полевые исследования в заповеднике и неожиданно обнаружили насекомых, ранее считавшихся не характерными для этой части Евразии.

«Мы использовали площадочный метод — выбирали участок пять на пять метров, изучали почву и искали муравьиные гнезда. При находке брали несколько особей в пробирку. Именно так и нашли редкий вид», — рассказала Елизавета Петрова.

Ранее считалось, что Myrmica vandeli обитают исключительно в Европе и частично в Турции, иногда — на Украине. Впервые этот вид был описан во Франции в 1920 году. Таким образом, судя по всему, ареал вида оказался шире, чем предполагалось ранее.

Ранее российские ученые исследовали труднодоступное озеро Авотя в горах Камчатки и обнаружили там уникальную популяцию рыбы — карликовых гольцов-мальмы. Эти древние обитатели водоема живут в изоляции со времен окончания ледникового периода и обладают особыми характеристиками.

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