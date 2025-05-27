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03:04, 27 мая 2025Мир

В Вашингтоне парад в честь антигитлеровской коалиции прошел без флага России

Парад в США в честь антигитлеровской коалиции прошел без флага России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Участники парада в День Поминовения в США, почитающий память о погибших в войнах американцах, пронесли флаги государств антигитлеровской коалиции, при этом флага России на параде не оказалось. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Знаменосцы, маршировавшие под баннером с надписью «Салют союзным странам Второй мировой войны», несли флаги стран, которые противостояли державам «оси». Отмечается, что на параде в Вашингтоне отсутствовал не только флаг России, но и ряда других стран-участниц коалиции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во Второй мировой войне победили именно Соединенные Штаты, а другие страны лишь помогали им. В ходе выступления перед американскими военными в Катаре Трамп упомянул военные парады, прошедшие в западных странах в честь 80-летия победы во Второй мировой войне.

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