Перспективы полного отказа от отключения горячей воды летом оценили

Депутат Колунов: В России невозможно отказаться от отключения горячей воды летом

В России невозможно полностью отказаться от отключения горячей воды летом. Так перспективы нововведений в сфере ЖКХ оценил зампред профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, его слова передает ТАСС.

По словам депутата, сроки отключения можно сократить до одной недели, но полностью отменить эту практику практически нереально. «Это техническая необходимость для того, чтобы можно было продувы [сделать], запчасти поменять, прочистить котел. Это оборудование, которое необходимо чинить. Неделя — это минимальное время, которое требуется для этих работ», — пояснил Колунов.

Парламентарий предупредил, что отказ от отключения горячего водоснабжения летом чреват ростом числа аварий в течение года. К тому же, во время технических работ невозможно временно переподключить систему к другому котлу — технологическая сеть тоже нуждается в модернизации.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с отключением горячей воды. Злоумышленники начали рассылать фиктивные письма с графиками и через них направлять пользователей на фишинговые сайты, где крадут их персональные данные.