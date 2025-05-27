План стран Европы по отправке военных на Украину назвали мертвым

FT: План стран Европы по отправке военных на Украину мертв

План ряда стран Европы по отправке военных на Украину «мертв», поскольку США не готовы предоставить свою помощь. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

«План по войскам мертв, поскольку он бессмысленный без помощи [президента США Дональда] Трампа, а тот не готов ее предоставить», — приводит издание слова своего собеседника.

При этом неназванный французский дипломат опроверг это предположение. По его словам, оно «не только сильно преувеличено», но и «полностью не соответствуют действительности», поскольку ряд стран все еще работают над планами по отправке военного контингента на Украину в обычном темпе.

Ранее Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что американские военные не будут присутствовать на Украине. В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что обсуждение темы отправки военных НАТО и ЕС на Украину не ведется.