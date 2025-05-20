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00:44, 20 мая 2025Мир

Трамп исключил присутствие солдат США на Украине

Трамп после разговора с Путиным заявил, что солдат США на Украине не будет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что американские военные не будут присутствовать на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп заверил, что американских солдат на Украине нет и не будет. Он подчеркнул, что «ставки все равно высоки, объем финансов, который был вложен, сумасшедший».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался об отправке войск на Украину. «Нет никакого решения, обсуждение темы отправки военных НАТО и ЕС на Украину не ведется. Это совершенно вне политического контекста, и нет никакой причины говорить об этом», — подчеркнул он.

Телефонные переговоры президентов России и США состоялись 19 мая. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

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