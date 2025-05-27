Польша задумала построить уникальный в своем роде объект

Туск: Польша построит крупнейший перевалочный логистический узел в Европе

Польша построит крупнейший перевалочный логистический узел в Европе. О планах построить уникальный в своем роде объект рассказал премьер-министр страны Дональд Туск, сообщает Euractiv.

Во время визита в Славкув на западе страны политик сообщил о решении совместно с партнерами инвестировать в инфраструктуру местного терминала, чтобы «практически удвоить его перевалочные мощности».

«Я могу сказать без малейшего преувеличения, что здесь, в Славкуве, в Силезии, в Польше, у нас будет крупнейший логистический центр такого рода в Европе», — подчеркнул он.

По его словам, этот проект станет «золотой возможностью» для Польши. Туск также отметил важность сохранения контроля государства «над ключевыми объектами, такими как этот».

Ранее польский премьер на пресс-конференции, посвященной развитию терминала в Славкуве, заявил, что Варшава планирует много заработать на восстановлении Украины. Он сказал, что польская сторона хочет помочь Киеву, но и хочет заработать на этом, поэтому ей необходим этот терминал.